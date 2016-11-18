20 ноября состоится благотворительный футбольный турнир «Спорт во благо»

Благотворительный фонд Даунсайд Ап приглашает корпоративные команды для участия в благотворительном турнире по мини футболу «СПОРТ ВО БЛАГО» среди корпоративных команд, который пройдет 20 ноября 2016 года в «ЛФК ЦСКА».

Все собранные средства будут направлены на обучение грамоте при подготовке к школе детей с синдромом Дауна и на работу с населением по разъяснению о возможностях и особенностях обучения этих детей в школе.

На поле выйдут сильнейшие корпоративные команды и команды родителей воспитанников фонда Даунсайд Ап. Соревнования будут проводиться по правилам мини-футбола, в два этапа. На первом этапе матч состоит из двух таймов по 8 минут каждый, на втором этапе – из двух таймов по 10 минут. Организацию и проведение соревнований осуществляет Московская Коллегия Футбольных Арбитров (МКФА).

Помимо традиционных наград, которые победители получат за 1, 2 и 3 места, учреждены и будут вручаться специальные призы лучшей команде болельщиков, лучшему вратарю, лучшему защитнику, лучшему бомбардиру, виртуозу чеканки.

Впервые футболистам команд предлагается стать участниками проекта #атлетомвоблаго и, в дополнение к корпоративному взносу своей компании, собрать средства, в поддержку детей с синдромом Дауна среди своих коллег, родственников, друзей в социальных сетях. Команда, собравшая больше всех средств, получит специальный приз – лучшему фандрайзеру.

Всем участникам турнира будут вручены мячи с автографами игроков московского футбольного клуба ЦСКА.

Воспитанники фонда Даунсайд Ап будут выводить команды футболистов на поле перед началом матчей и участвовать в церемонии награждения победителей. Ребята уже в течение нескольких сезонов посещают футбольную секцию, которой руководит Махов А.С., заведующий кафедрой физической культуры РГСУ.

С более детальной информацией о проекте и условиями участия можно ознакомиться здесь: http://www.sportvoblago.ru/ru/futbol-osen-2016