Зозуля: «Украинец играет в России – враг народа, а Тимати в Одессе собирает полный зал»

Я живу в Украине и так же не могу этого понять как и Зозуля-почему футболисты играющие в России становятся у нас чуть ли не врагами,на них гадят в СМИ и соцсетях?Я бы даже так сказал-их не зовут в сборные,никого с чемпионата России не позвали,как бы он не выступал.Ведь у каждого из нас есть родственники в России,которые там работают как гастарбайтеры либо там просто живут-почему их не называют врагами.Если мне кто скажет,что футболисты могут поехать работать в Европу-так так же и те кто работает в России на стройках либо где-то еще могут поехать работать в Европу.Да что там обычные люди-возьмите шоу-бизнесс в России,много кто из него родом с Украины,так почему они не враги тогда,почему не гадят на них как на предателей-тот же Меладзе например,либо еще кто-то.То есть мне эта узколобость тех кто смеют гадить на футболистов,да и не только,просто выбешивает,ведь футболисты для имиджа нашей страны делают больше,чем те,кто про них пишет плохое.
Украинский нападающий «Бетиса» Роман Зозуля выразил недоумение, почему у него на родине футболистов, выступающих в России, называют врагами народа, а музыкантов из этой страны принимают с распростертыми руками.
«Вот я не могу понять одного. Едет украинский футболист играть в Россию — он сразу враг народа: ненависть, гневные посты, куча грязи сразу льются на него. А приезжают в Украину с концертами люди, которые открыто поддерживают и прославляют Путина, – так у нас сразу полные залы! Вот как так?!
Тимати спокойно выступает в Одессе, L’Оne в Днепре дает концерт. Не узнаю свой родной город, который всегда был примером патриотичности и в определенное время щитом для всей страны! Не понимаю…
Люди, вы думаете своей головой? Что за двойные стандарты? Почему футболисты — враги? Почему 95-й квартал стал для вас ненавистным? С таким подходом мы очень долго не сможем ничего поменять в стране! Любите Украину, а не делайте вид!» – написал Зозуля в Facebook.