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    Зозуля: «Украинец играет в России – враг народа, а Тимати в Одессе собирает полный зал»

    Украинский нападающий «Бетиса» Роман Зозуля выразил недоумение, почему у него на родине футболистов, выступающих в России, называют врагами народа, а музыкантов из этой страны принимают с распростертыми руками.

    «Вот я не могу понять одного. Едет украинский футболист играть в Россию — он сразу враг народа: ненависть, гневные посты, куча грязи сразу льются на него. А приезжают в Украину с концертами люди, которые открыто поддерживают и прославляют Путина, – так у нас сразу полные залы! Вот как так?!

    Тимати спокойно выступает в Одессе, L’Оne в Днепре дает концерт. Не узнаю свой родной город, который всегда был примером патриотичности и в определенное время щитом для всей страны! Не понимаю…

    Люди, вы думаете своей головой? Что за двойные стандарты? Почему футболисты — враги? Почему 95-й квартал стал для вас ненавистным? С таким подходом мы очень долго не сможем ничего поменять в стране! Любите Украину, а не делайте вид!» – написал Зозуля в Facebook.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.11.2016 06:19
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +139

      Pres Arsenal 15 ноября 2016, 19:51

      Я живу в Украине и так же не могу этого понять как и Зозуля-почему футболисты играющие в России становятся у нас чуть ли не врагами,на них гадят в СМИ и соцсетях?Я бы даже так сказал-их не зовут в сборные,никого с чемпионата России не позвали,как бы он не выступал.Ведь у каждого из нас есть родственники в России,которые там работают как гастарбайтеры либо там просто живут-почему их не называют врагами.Если мне кто скажет,что футболисты могут поехать работать в Европу-так так же и те кто работает в России на стройках либо где-то еще могут поехать работать в Европу.Да что там обычные люди-возьмите шоу-бизнесс в России,много кто из него родом с Украины,так почему они не враги тогда,почему не гадят на них как на предателей-тот же Меладзе например,либо еще кто-то.То есть мне эта узколобость тех кто смеют гадить на футболистов,да и не только,просто выбешивает,ведь футболисты для имиджа нашей страны делают больше,чем те,кто про них пишет плохое.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 8 ноября 2016, 15:26

      Нет и не было никогда никаких "окраинцев"... Были великоросы, малоросы и белорусы - три составный части одного народа! "Окраинцев" придумали в XIX веке враги этого народа исключительно в своих тщеславных и меркантильных интересах!
      Геть их, геть!

      1
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      Рейтинг: +57

      Ailend 8 ноября 2016, 14:29

      По разному бывает. Взять вот Михалика играющего за Локомотив, вроде пока все норм. Тимощук который играл за Зенит. Проблемы были только у Селезнёва, так там конфликт только внутри команды был. А по поводу врага народа... люди вообще шарят что то в футболе?))) И 95 квартал еще нафига приписал? о_О. Увы политика.. людей тут приравнивать не стоит..

      -1
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      Рейтинг: +17

      Shulc 8 ноября 2016, 12:44

      ничего, поумнеете но поздно будет)

      0
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      Рейтинг: +30

      Владимир Владимирович 8 ноября 2016, 12:33

      мне жаль хохлов, какие-то они все ущербные, ничтожные

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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 8 ноября 2016, 12:16

      Русские и Украинцы братьями всегда были, а сейчас нас сделали врагами СМИ, интернет, политики, проплаченные Америкой. Мне кажется адекватные, думающие головой люди и сейчас не считают друг друга врагами. Пройдет время, и, дай Бог всё станет, как было.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > АлёшкА91 8 ноября 2016, 12:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      "СМИ, политики проплаченые Америкой.." ОРТ, Рооссия 24, НТВ, ты не депутат Евгений Федоров?

      -6
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 8 ноября 2016, 12:15

      Потому что посты пишут и кричат всякий сброд ради рекламы и популизма, а на концерты ЛЮДИ обычные ходят!!!

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      Рейтинг: +8121

      nik55 8 ноября 2016, 12:13

      Зозуля у тебя с головой в порядке -- ты в раду пиши а не сюда

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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 8 ноября 2016, 11:59

      Зачем это здесь выкладывать? не футбольная новость.

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 8 ноября 2016, 10:33

      любите украину!врагами должны стать все россияне,во всех отраслях! и он красава? говорю же все быдло бендерами стали быстренько..

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