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    «Краснодар» зимой планирует усилить три-четыре позиции

    Президент «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о планах «быков» во время зимнего трансферного окна. По словам владельца клуба, «горожане» планирует приобрести футболистов на три-четыре позиции.

    «Усиление будет в меру возможностей. Готовы ли предложить за одного игрока 15-20 миллионов евро? Это не вопрос количества долларов, а вопрос качества футболиста. Селекционная служба, приобретающая футболиста за 20 миллионов, по большому счету, может быть, даже не нужна. Я сам могу за 20 миллионов купить. А вот найти футболиста за разумные деньги…

    Мы сегодня с селекционной службой смотрели и нашли очень хорошего парня. На следующей неделе выйдем с ним на переговоры. Из какой он страны и на какой позиции играет, я вам, конечно, не скажу. Есть три-четыре позиции, которые мы точно хотим усилить в зимнее трансферное окно», – сказал Галицкий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.11.2016 01:24
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +354

      REDAT 9 ноября 2016, 18:45

      Надо нашему "Краснодару" усиление, а то с таким количеством травм у ведущих игроков нам трудно идти без потерь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Вперед "БЫКИ"!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +354

      REDAT 9 ноября 2016, 17:12

      Отличная новость,удачи нашему "Краснодару"!!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 8 ноября 2016, 23:39

      Самобытному и оригинальному Краснодару, очень качественного усиления!Желаем Вам...

      2
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      Рейтинг: +992

      опус 2 8 ноября 2016, 13:07

      Правильно,нужно немного освежить команду.

      1
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      Рейтинг: +1171

      Argon 8 ноября 2016, 13:05

      1-я позиция - Кононова вернуть. Хватит ему стажироваиься

      1
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      Рейтинг: +14

      Nazar800 8 ноября 2016, 12:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Березуцких с Игнашевичем...

      -4
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 8 ноября 2016, 11:03

      Было бы неплохо

      1
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 8 ноября 2016, 10:57

      конечно усиливайте,чемп интереснее будет и другие зашевеляться
      ".Это не вопрос количества долларов, а вопрос качества футболиста. Селекционная служба, приобретающая футболиста за 20 миллионов, по большому счету, может быть, даже не нужна. Я сам могу за 20 миллионов купить. А вот найти футболиста за разумные деньги…"-а вот это видимо про зеню фраза была)

      4
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      Рейтинг: +628

      kanav67 8 ноября 2016, 10:35

      У Краснодара и так сейчас 13 легионеров в заявке. Играют все время на пределе лимита. Куда еще?

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      Рейтинг: +6963

      sochi-2013 8 ноября 2016, 10:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Когда я предлагал Галицкому вмешаться, после двух неудачных матчей, то не думал, что будет так радикально (увольнения Кононова), а надеялся именно на такой вариант.
      Если уж менять тренера, то не "шило на мыло", где "мыло" не очевидно. Может получиться, что шило поменяли на пшик.

      -5
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      Рейтинг: +5262

      Каратель > sochi-2013 8 ноября 2016, 10:59

      а ты кто? что советы Галицкому даёшь?

      5
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      Рейтинг: +6963

      sochi-2013 > Каратель 8 ноября 2016, 13:28

      Не надо быть таким тупо-прямолинейным! Посмотри в профиле. Я тот, кто видит и думает.За день до увольнения Кононова, я написал: Пора Галицкому вмешаться. Ясно, что Галицкий здесь не бывает, но перемены назревали.

      -1
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