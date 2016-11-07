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    Галицкий считает, что в РФПЛ должно играть 18 команд

    Президент «Краснодара» Сергей Галицкий выразил мнение, что РФПЛ должна быть расширена до 18-ти участников. Напомним, на данный момент в чемпионате России выступают 16 команд.

    «Вообще очень плохо, что у нас 16 команд в лиге. Очень мало зрелищ. У «Краснодара» 17 встреч за год на домашнем стадионе – это мало. Весенняя часть недогружена, осенью-то Лига Европы. Надо нам переходить на 18 клубов», – сказал Галицкий.

    Источник: «Матч ТВ»

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    07.11.2016 22:47
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 8 ноября 2016, 10:40

      Где найти тех, кто будет спонсировать все эти команды. Последние годы то и дело узнаешь, то в Ростове не платят месяцами зарплату, не говоря уже о клубах фнл.

      0
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq > АлёшкА91 8 ноября 2016, 11:19

      В той же самой Англии на футболе зарабатывают,а у нас в России на футбол тратят...одним словом все через попец((

      1
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 8 ноября 2016, 07:29

      Надо больше качественных полей и стадионов(не только на европейской части России), будет народ на футбол ходить,а значит будут деньги у клубов,а значит будет хороший состав,а отсюда глядишь игра пойдёт,а игра будет, будут сильные конкурентные команды, можно тогда и до 18 ,а то и до 22 расширять...

      0
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      Рейтинг: +2697

      turist82 8 ноября 2016, 05:43

      Бомжовские коианды без нормальных стадионов еще выгнать надо. Там вот точно зрелищности ноль

      -2
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      Рейтинг: +331

      Sany-116 > turist82 8 ноября 2016, 18:45

      Это тебе надо чистку мозгов сделать.

      0
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      Рейтинг: +111

      baddy 8 ноября 2016, 05:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Наоборот сокращать надо команды. Томь, Крылья, Тула, Урал лишние в РПФЛ.

      -4
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд > baddy 8 ноября 2016, 09:25

      Может быть ты лишний здесь?

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 8 ноября 2016, 01:14

      Если только, добавить Хабаровск и Владивосток.

      1
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 7 ноября 2016, 23:12

      18 команд - это плюс четыре тура к имеющимся 30-ти. Когда он собирается их играть? В январе?

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > Тазит 7 ноября 2016, 23:15

      Уплотнить календарь. Он же сказал, что осенью густо, а весной пусто.

      3
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      Рейтинг: +643

      Symbol > Тазит 8 ноября 2016, 11:00

      В Англии играют через 2 дня на 3й и ничего, нормально все. Бегают, и футбол зрелищнее нашего даже в чемпионшипе показывают. 2 кубка внутренних, еврокубки. А у нас места для 4х туров не найдут? ))

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 7 ноября 2016, 22:56

      У нас к сожалению столько команд нет. У нас чемпионат строго делится всегда на первых восемь и восемь последних. Вот выйдет Тосно или Факел, так они сразу внизу обоснуются, Факел то точно. Кем расширять то? Енисеем и Шинником, так они тоже не конкуренты даже среднему Амкару

      3
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > Фан666 7 ноября 2016, 23:15

      Уплотнить календарь. Он же сказал, что осенью густо, а весной пусто.

      0
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      Рейтинг: +201

      regbiN 7 ноября 2016, 22:51

      Можно и 20 как в Англии

      2
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