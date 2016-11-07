Галицкий считает, что в РФПЛ должно играть 18 команд

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий выразил мнение, что РФПЛ должна быть расширена до 18-ти участников. Напомним, на данный момент в чемпионате России выступают 16 команд.

«Вообще очень плохо, что у нас 16 команд в лиге. Очень мало зрелищ. У «Краснодара» 17 встреч за год на домашнем стадионе – это мало. Весенняя часть недогружена, осенью-то Лига Европы. Надо нам переходить на 18 клубов», – сказал Галицкий.