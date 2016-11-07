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    Джано будет восстанавливаться от травмы в сборной Грузии

    Полузащитник «Спартака» Джано, повредивший мышцы бедра на тренировке в преддверии поединка 13-го тура РФПЛ с «Томью» (1:0), будет восстанавливаться в расположении сборной Грузии. Решение о его участии в отборочном матче к ЧМ-2018 против Молдавии будет совместно приниматься медиками красно-белых и национальной команды. Игра состоится 12 ноября.

    «С результатами обследования Джано отправился в расположение сборной Грузии, где продолжит курс лечения. Медицинский штаб «Спартака» ежедневно связывается с врачом грузинской команды для решения вопроса об участии нашего игрока в тренировках и конкретном объеме нагрузок. В соответствии с регламентными нормами и сложившейся практикой возможность выхода Джано на поле в отборочном матче ЧМ-2018 с футболистами Молдавии 12 ноября будет определяться коллегиально – медицинскими штабами «Спартака» и сборной Грузии», – сообщается на официальном сайте красно-белых.

    Источник: ФК «Спартак»

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    07.11.2016 12:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 7 ноября 2016, 15:37

      Из заголовка следует, что травма, скорее всего, получена именно в сборной.

      2
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      Рейтинг: +15

      Neravnodywnblu 7 ноября 2016, 14:11

      Удачи и здоровья！

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1191

      ttter 7 ноября 2016, 14:02

      Здоровья!

      3
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