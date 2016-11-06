Михаил Кержаков, Мак и Кокорин выйдут с первых минут в матче между «Тереком» и «Зенитом»

Стали известны стартовые составы «Терека» и «Зенита», в которых команды начнут матч 13-го тура РФПЛ.

«Терек»: Городов, Мохаммади, Семенов, Анхель, Уциев, Кузяев, Пирис, Грозав, Митришев, Балай, Роши.

Запасные: Годзюр, Гудиев, Кен, Плиев, Родолфо, Мирзов, Садаев, Мбенгуе, Кадыров, Лебеденко, Адилсон.

«Зенит»: М. Кержаков, Жирков, Кришито, Нету, Анюков, Хави Гарсия, Витсель, Жулиано, Мак, Кокорин, Дзюба.

Запасные: Лодыгин, Обухов, Чернов, Юсупов, Могилевец, Маурисио, А. Кержаков, Джорджевич.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Ахмат-Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию данного матча.