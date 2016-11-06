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    Озил готов подписать новый контракт с «Арсеналом» с заработной платой в 160 тысяч в неделю

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил близок к тому, чтобы подписать с лондонским клубом новый контракт. По информации источника, соглашение будет рассчитано на пять лет, а заработная плата составит 160 тысяч фунтов в неделю. Сообщается, что переговоры между сторонами находятся в завершающей стадии.

    Напомним, действующее соглашение Озила с «Арсеналом» рассчитано до лета 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «канониров» в АПЛ девять матчей, в которых забил три гола и сделал одну голевую передачу.

    Источник: Mirror.co.uk

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    06.11.2016 12:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 6 ноября 2016, 13:23

      Еще бы он не хотел

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