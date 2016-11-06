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    Агуэро: «Матч против «Мидлсбро» получился очень странным»

    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро прокомментировал результат матча 11-го тура чемпионата Англии с «Мидлсбро» (1:1). Напомним, что благодаря голу аргентинца «горожане» вышли вперед, но так и не сумели удержать победу.

    «Матч против «Мидлсбро» получился очень странным. Мы контролировали ход встречи, но в итоге умудрились пропустить гол. Мы очень расстроены. У меня было много хороших моментов – нужно работать над реализацией. В чемпионате Англии любая команда может победить любую, и сегодня мы в этом в очередной раз убедились», – сказал он.

    Источник: TMW

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    06.11.2016 07:54
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