Овчинников: «При Слуцком в основе ЦСКА появляются один-два молодых игрока в год»

Тренер вратарей ЦСКА Сергей Овчинников подчеркнул, что рулевой армейцев Леонид Слуцкий умеет работать с молодыми игроками. По его словам, в год при нынешнем специалисте в основном составе красно-синих обязательно появляются один-два футболиста.

«Заметьте, как Леонид Викторович разрушает стереотипы, что он якобы не умеет работать с молодежью. У него в составе всегда есть молодые ребята, которые прогрессируют. В нынешних реалиях это не может носить массовый характер, ни одна команда в мире не является конвейером по производству вундеркиндов. Один-два молодых футболиста в год при Слуцком всегда появляются, им даются шансы, и они, как правило, их реализовывают. Я рад, что такими игроками стали и Головин, и Чернов, который хорошо выступает за «Енисей». Сейчас это Гордюшенко, Чалов, Помазун. Илья, кстати, уже сейчас может играть практически за любую команду в РФПЛ, но так как он наш воспитанник и очень перспективный парень, такими кадрами не разбрасываются», – сказал Овчинников.