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  • Овчинников: «При Слуцком в основе ЦСКА появляются один-два молодых игрока в год»

Овчинников: «При Слуцком в основе ЦСКА появляются один-два молодых игрока в год»

5 ноября 2016, 14:39
10

Тренер вратарей ЦСКА Сергей Овчинников подчеркнул, что рулевой армейцев Леонид Слуцкий умеет работать с молодыми игроками. По его словам, в год при нынешнем специалисте в основном составе красно-синих обязательно появляются один-два футболиста.

«Заметьте, как Леонид Викторович разрушает стереотипы, что он якобы не умеет работать с молодежью. У него в составе всегда есть молодые ребята, которые прогрессируют. В нынешних реалиях это не может носить массовый характер, ни одна команда в мире не является конвейером по производству вундеркиндов. Один-два молодых футболиста в год при Слуцком всегда появляются, им даются шансы, и они, как правило, их реализовывают. Я рад, что такими игроками стали и Головин, и Чернов, который хорошо выступает за «Енисей». Сейчас это Гордюшенко, Чалов, Помазун. Илья, кстати, уже сейчас может играть практически за любую команду в РФПЛ, но так как он наш воспитанник и очень перспективный парень, такими кадрами не разбрасываются», – сказал Овчинников.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид Овчинников Сергей
Комментарии (10)
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каа
1478346940
Эххх...если бы это было бы так, то состав практически был бы обновлен...Говорите по факту... Беда тренерского состава ЦСКА в том что они "поверили в себя" , думая что жизненный цикл "основы" неограничен...
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RUSARM
1478354432
По факту,такого нет!! Овчинников льстит Слуцкому!!! Один только Головин в составе Армейцев играет за основу,остальные по арендам да и проданы давно!!!
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Jaguar58
1478355650
надоели уже слуцкого защищать !!!
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cska-62
1478360374
Загубил, мерзавец, БАЗЕЛЮКА, ЕФРЕМОВА, МАМАЕВА, ПАНЧЕНКО! Последние двое заиграли только тогда, когда покинули это ничтожество! И не стали губить свою карьеру на лавке запасных... С них нет, конечно, гешефта, как в случае с Траоре и Селюком, но на кого тогда это ничтожество работает? На клуб? Или на Селюка?
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Чермындыр
1478360493
Пи...бол этот Овчина. При Слуце из молодых заиграл пока только Головин. И еще неизвестно что будет дальше. Если бы Леня доверял молодым, Караваев сейчас не играл бы за Спарту, Чернов за Енисей, а Мамаев за Краснодар. Да и Костя Базелюк не пропал бы непонятно куда
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Mi6
1478360516
Какая глупость - готовит, но они выступают за другие команды...
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Чермындыр
1478360649
А статью правильно было назвать так: "При Слуцком в основе ЦСКА РАЗ В ГОД появляются один-два молодых игрока". И то, когда половина основы травмированы
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PFC CSKA MOSCOW
1478377675
Да-да Помянем Базелюка, Тена, Чернова, Ефремова, Нетфуллина, Караваева, Федотова, Адамса, Ревякина и прочих "приближенных к основе" молодых ребят Играми в 1/16 кубка и попаданиями на скамейку при травмированных лидерах молодняк не вырастет в полноценных футболистов Они либо пересиживают на лавке и их сплавляют в аренду (Базелюк, Ефремов) Либо надо быть Караваевым, чтобы вовремя сбежать А Головин - просто парень, появляющийся раз в пять лет
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