Булыкин может возглавить «Красную Пресню»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин может стать главным тренером футбольной команды «Красная Пресня».

Как сообщает официальный сайт Центрального административного округа города Москвы, 27 октября состоялось заседание Совета депутатов Муниципального округа Пресненский, на котором присутствовал Булыкин.

«Он уже получил предложение от Центра физической культуры и спорта Центрального округа о ведении спортивной работы на стадионе – в частности, развитии футбола и восстановлении команды «Красная Пресня» под его руководством. Дмитрий Булыкин публично заявил, что согласен и очень доволен, что ему поступило такое предложение. Футболист добавил, что готов к сотрудничеству», – заявил ведущий специалист совета Игорь Степанов.