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    Гвардиола: «Не знаю, как победа над лучшим клубом мира скажется на будущем»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча 11-го тура АПЛ против «Мидлсбро» заявил, что не думает о победе над «Барселоной» (3:1) в Лиге чемпионов .

    «Я не знаю, как это скажется на будущем. Важно, что мы обыграли лучшую в мире команду – я называю их лучшими, потому что так и есть – и я знаю, насколько сложно победить их. Противостояние с «Барселоной» требует другого уровня психологии и игры. Поэтому я доволен.

    Но теперь надо сфокусироваться на АПЛ», – сказал Гвардиола.

    Матч «Манчестер Сити» – «Мидлсбро» состоится в субботу, 5 ноября. Начало – в 18:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    04.11.2016 22:20
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