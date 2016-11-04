Петраков: «В матче со «Спартаком» нужно уделить внимание Ананидзе, Промесу и Зе Луишу»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков в эфире передачи «НБФ» поделился ожиданиями накануне матча 13-го тура РФПЛ против «Спартака».

«Минус 10 для Сибири – это нормально. Вы же знаете, в каком регионе мы живем. Для россиян из «Спартака», наверное, это будет нормально. А для ребят из Голландии или Бразилии это будет в диковинку. Посмотрим. Я не могу сказать, что погодные условия должны влиять на содержание игры. Футболист, который является профессионалом, должен играть в любых условиях», – сказал Петраков.

Также специалист отметил в составе соперника Джано Ананидзе, Зе Луиша и Квинси Промеса, который не примет участия в игре.

«Думаем над тем, как и играть. Планируем перестроить схему игры по сравнению с матчем против «Зенита». Конечно, нужно уделить внимание Ананидзе, Промесу и Зе Луишу. На теоретическом занятии будем об этом говорить. Можно поставить и десять защитников. Но если они не будут отбирать мячи, то результата это не принесет. Защитники должны играть дисциплинированно с такими игроками».

Кроме того, Петраков назвал противостояние со «Спартаком» принципиальным для себя.

«Вы знаете мое отношение к «Спартаку». Со времен моей молодости, когда мы с «Торпедо» удачно играли против «Спартака», для меня этот матч остается принципиальным. В каком бы клубе я ни работал. Завтрашняя встреча не станет исключением. Для меня это большой раздражитель».

Матч «Томь» – «Спартак» состоится в субботу, 5 ноября. Начало – в 11:00 по московскому времени.