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  • Петраков: «В матче со «Спартаком» нужно уделить внимание Ананидзе, Промесу и Зе Луишу»

Петраков: «В матче со «Спартаком» нужно уделить внимание Ананидзе, Промесу и Зе Луишу»

4 ноября 2016, 22:09
8

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков в эфире передачи «НБФ» поделился ожиданиями накануне матча 13-го тура РФПЛ против «Спартака».

«Минус 10 для Сибири – это нормально. Вы же знаете, в каком регионе мы живем. Для россиян из «Спартака», наверное, это будет нормально. А для ребят из Голландии или Бразилии это будет в диковинку. Посмотрим. Я не могу сказать, что погодные условия должны влиять на содержание игры. Футболист, который является профессионалом, должен играть в любых условиях», – сказал Петраков.

Также специалист отметил в составе соперника Джано Ананидзе, Зе Луиша и Квинси Промеса, который не примет участия в игре.

«Думаем над тем, как и играть. Планируем перестроить схему игры по сравнению с матчем против «Зенита». Конечно, нужно уделить внимание Ананидзе, Промесу и Зе Луишу. На теоретическом занятии будем об этом говорить. Можно поставить и десять защитников. Но если они не будут отбирать мячи, то результата это не принесет. Защитники должны играть дисциплинированно с такими игроками».

Кроме того, Петраков назвал противостояние со «Спартаком» принципиальным для себя.

«Вы знаете мое отношение к «Спартаку». Со времен моей молодости, когда мы с «Торпедо» удачно играли против «Спартака», для меня этот матч остается принципиальным. В каком бы клубе я ни работал. Завтрашняя встреча не станет исключением. Для меня это большой раздражитель».

Матч «Томь» – «Спартак» состоится в субботу, 5 ноября. Начало – в 11:00 по московскому времени.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Томь Джано Зе Луиш Промес Квинси Петраков Валерий
Комментарии (8)
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Aztec58
1478287054
Удивительно, что Петраков не вспомнил о своей неприязни к красному (спартаковскому) цвету.
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VVM1964
1478288004
В СПАРТАКЕ МОЖЕТ ЗАБИТЬ ПРАКТИЧЕСКИ ЛЮБОЙ , ОСОБОЕ ПОЖЕЛАНИЕ - ЗОБНИНУ И КОМБАРОВУ , НУ ЕЩЕ РОМУЛО И МОЖЕТ МЕЛЬГАРЕХО ( ЕСЛИ ВЫЙДЕТ ) - ДЛЯ ПРИДАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ТОНУСА .
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OldenVad
1478288427
"Футболист, который является профессионалом, должен играть в любых условиях" Бред полнейший! От условий напрямую зависит качество футбола. А зимой на улице при -10 обычно играют в хоккей!
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kiiriil19
1478294996
да нормальная погода лишь бы снегом не завалило футболистов и газон чтобы был в хорошем состоянии ниче давным давно играли и при -20 никто не жаловался
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PNZ1985
1478321656
в свое время классный спец ..был.. погодка что надо - 12 С! в такую надо всех зарубеж гнать играть на нейтрал пооля Мудко!!
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neofizer
1478328586
удачи томским!
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