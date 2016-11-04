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    Покеттино: «Арсенал» – один из самых последовательных клубов мира. Тяжело сравнивать нас с ними»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился ожиданиями накануне матча 11-го тура АПЛ против «Арсенала».

    «Арсен Венгер проработал там 20 лет, «Арсенал» – один из самых последовательных клубов в мире. Тяжело сравнивать нас с ними.

    Мы хотим стать одними из лучших, но пока только строим тренировочное поле, новый стадион и команду. Но это отходит на второй план, когда начинается матч. Мы должны быть агрессивны и постараться сыграть лучше соперника», – сказал Покеттино.

    Матч «Арсенал» – «Тоттенхэм» состоится в воскресенье, 6 ноября. Начало – в 15:00 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    04.11.2016 19:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1191

      ttter 4 ноября 2016, 22:42

      Арсеналу победы

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