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    Гвардиола: «Извинения Туре важны и для клуба, и для него самого»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал извинения полузащитника команды Яя Туре. По словам специалиста, это важный шаг как для игрока, так и для клуба.

    «Я говорил с Туре сегодня утром, но это личный разговор. Я знаю о его заявлении, и это очень важно для «Манчестер Сити». Это так же важно и для самого Яя. Это положительный момент. Участие Туре в игре с «Мидлсбро»? Яя принимает участие в наших тренировках и собраниях. Ситуацию вы знаете, ничего не изменилось», – сказал испанский тренер.

    Источник: Goal.com

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    04.11.2016 18:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +64

      ari-_uri_94 4 ноября 2016, 19:28

      Яя хороший человек

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 ноября 2016, 18:52

      Хабалка Селюк ещё не извинился?

      0
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