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    Страндберг: «Против «Монако» ЦСКА провел не лучший матч, но мы боролись до конца»

    Нападающий ЦСКА Карлос Страндберг подвел итоги матча группового этапа Лиги чемпионов против «Монако» (0:3).

    – Мы не смогли реализовать представившиеся нам возможности. В такой игре необходимо было реализовать любой момент. Конечно, это не лучший наш матч, но мы пытались бороться до конца.

    – Какой момент оказался ключевым в игре?

    – Не могу выделить какой-то один эпизод, игра не получилась в целом. Мы опаздывали на стыки, в отборы вступали с опозданием.

    – Ты вышел в основе. Когда узнал о том, что начнешь с первых минут, и о чем просил тренер?

    – Узнал об этом на теоретическом занятии. К сожалению, мы не забили, в том числе и я. Это был не лучший мой матч.

    – У тебя был по-настоящему голевой момент. Что мог сделать по-другому?

    – Мяч был под слабой ногой, я не вложил в удар достаточно мощи, и вратарь смог его парировать.

    – Ты на пути к регулярным выходам в основном составе, играешь все больше и больше. Как оцениваешь свою игру и чего ждкшь от следующих матчей?

    – Ключ в том, что надо быть сосредоточенным, сфокусированном на каждом эпизоде. Надо реализовывать каждый шанс и забивать. Я стараюсь все время быть сосредоточенным, играть так хорошо, как могу.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    04.11.2016 16:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +186

      mnb 95 4 ноября 2016, 22:39

      Счёт на табло сам за себя говорит, а всё остальное - отмазки! Устарел ЦСКА!

      0
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      Рейтинг: +350

      zadira56 4 ноября 2016, 18:09

      Оно на табло и отразилось...

      -1
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