Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Тихонов: «При мне «Енисей» сдавать матчи не будет»

    Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов заявил, что в России болельщики приучены к тому, чтобы искать в матчах неспортивную составляющую, а также категорически исключил участие своей команды в странных играх.

    – Среди болельщиков «Енисея» много скептиков, которые говорят, что если команда будет идти вверху таблицы в конце первого круга, то во второй половине она начнет сливать: бюджета нет, непонятки со стадионом. Вы можете зайти в раздевалку и сказать, что сегодня нужно сдать игру?

    – Нет! Такая ситуация говорит о том, что к этому приучили здесь болельщиков. Хотя такая проблема во многих городах России. У нас вообще все разбираются в футболе. Если команда или игрок сыграли неудачно, то сразу идут разговоры, что игра сдавалась, футболистам ничего не нужно и так далее.

    Какая разница, у кого какой бюджет? Все выходят выигрывать. Я в команде сразу предупредил ребят еще перед началом сезона: такое даже невозможно! Мы не самые сильные, но и не самые слабые в лиге. Мы настроены на максимальный результат!

    Источник: ФК «Енисей»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.11.2016 13:28
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 ноября 2016, 21:31

      Хочется верить, ага, но бывает так, что и тренера сливают зараз со сдачей матча.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      семенчик 4 ноября 2016, 17:39

      Надеюсь из него вырастит супер тренер и однажды он возглавит Спартак!!!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14

      Poperon > семенчик 4 ноября 2016, 19:23

      Только не надо ломать ещё одного потенциально хорошего тренера об спартак

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11