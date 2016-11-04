Александр Кержаков: «Зенит» хорошо реагирует на пропущенные мячи»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков отметил неуступчивый характер игроков ирландского клуба «Дандолк», с которым его команде удалось удачно сыграть в обоих матчах.

«Никто не отменял в таких кубковых матчах самоотдачу, в которой ирландцы нам не уступали. В некоторых моментах они превосходили нас как в первой игре, так и сегодня, когда забили гол. Но хочу сказать, что мы хорошо реагируем на пропущенные мячи. Это самое главное.

Сегодня нужно было побеждать, чтобы упрочить лидерство. Теперь мы практически обеспечили себе первое место в группе. Хорошо отреагировали на пропущенный гол, который, можно сказать, сами себе забили», – рассказал футболист в эфире программы «Все на Матч!».

Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» – «Дандолк» закончился со счетом 2:1.