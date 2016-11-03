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    Лига Европы. «Рома» уверенно разобралась с «Аустрией», «Астра» разошлась миром с «Викторией»

    В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Рома» в гостях благодаря дублю Эдина Джеко обыграла «Аустрию» со счетом 4:2. Данная победа позволила римскому клубу набрать восемь очков и стать лидером квартета Е.

    В другой встрече «Астра» и «Виктория», обменявшись голами в начале встречи, сыграли вничью – 1:1.

    Лига Европы. Групповой этап. Группа Е. 4-й тур

    Астра (Румыния) – Виктория (Чехия) – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Стан, 19; 1:1 – Крменчик, 25.

    Аустрия (Австрия) – Рома (Италия) – 2:4 (1:2)

    Голы: 1:0 – Кайоде, 2; 1:1 – Джеко, 5; 1:2 – Де Росси, 18; 1:3 – Джеко, 65; 1:4 – Наингголан, 78; 2:4 – Грюнвальд, 89.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.11.2016 22:55
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