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    Лига Европы. «Астана» поделила очки с «Олимпиакосом», АПОЭЛ одолел «Янг Бойз»

    В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Астана» в родных стенах сыграла вничью с «Олимпиакосом» – 1:1. На гол Джордже Деспотовича гости ответили забитым мячом Себы.

    Таким образом, казахстанский клуб расположился на последней строчке в группе В, имея в активе два очка.

    В другой встрече кипрский АПОЭЛ оказался сильнее «Янг Бойза» со счетом 1:0 и единолично возглавил турнирную таблицу.

    Лига Европы. Групповой этап. Группа В. 4-й тур

    АПОЭЛ (Кипр) – Янг Бойз (Швейцария) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Сотириу, 69.

    Астана (Казахстан) – Олимпиакос (Греция) – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Деспотович, 8; 1:1 – Себа, 30.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.11.2016 23:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +132

      murakami777 4 ноября 2016, 05:13

      шанс выйти из группы у Астаны один - 2 победы в оставшихся матчах...что маловероятно...а жаль((

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