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    Ролан Гусев считает Страндберга более работоспособным, чем Траоре

    Бывший футболист ЦСКА Ролан Гусев высказал ожидания от матча группового этапа Лиги чемпионов против «Монако», а также сравнил нападающих армейцев Ласина Траоре и Карлоса Страндберга.

    «ЦСКА должен выйти и показать свою игру, которую мы в их исполнении, к сожалению, давно не видели. Конечно, есть серьезные кадровые проблемы, которые тренерам еще предстоит решить. Но не опускать же теперь руки, надо выходить и играть.

    Армейцам нужно решать проблемы с игрой впереди. Мне сложно судить, насколько может помочь в этом Карлос Страндберг, поскольку ни разу не видел, как этот нападающий играет с первых минут. Однако очевидно, что Страндберг выглядит предпочтительнее Траоре, если говорить о быстроте принятия решений и объеме работы», – сказал Гусев.

    Напомним, матч начнется в 22:45 по московскому времени. Следить за событиями игры можно здесь.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.11.2016 21:23
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