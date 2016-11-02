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    Хохлов о ЦСКА: «Благодаря строгой игре в обороне и реализации моментов есть шанс не проиграть «Монако»

    Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов против «Монако», а также сравнил форвардов армейцев Ласину Траоре и Карлоса Страндберга.

    «Кризис у ЦСКА наступил, потому что не хватает ряда игроков. Но команда по-прежнему сыгранна, и за счет правильной тактики можно добиться приемлемого результата. Более конкретного рецепта у меня нет, но точно могу сказать, что если выходить на игру без веры в победу, то шансов нет. Благодаря строгой игре в обороне и хорошей реализации моментов есть шанс не проиграть «Монако».

    Кто лучше – Траоре или Страндберг? Тренеру виднее. Это для нас логика проста: Траоре не забивает — значит плохой. А Страндберг вышел со «Спартаком» и отличился, потому теперь он хороший. Но мы же не знаем, как эти игроки выглядят на тренировках. Может, Ласина Траоре больше устраивает Слуцкого именно своей работой во время тренировочного процесса», – сказал Хохлов.

    Напомним, матч начнется в 22:45 по московскому времени. Следить за событиями игры можно здесь.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.11.2016 20:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 3 ноября 2016, 00:18

      Строгой игры не получилось, нигде

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100

      ROTOROVEC 2 ноября 2016, 22:11

      он бы еще сказал благодаря мощному нападению....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +256

      Алеха32 2 ноября 2016, 21:27

      Строгой игре в обороне и НЕ реализации моментов!

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