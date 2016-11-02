Стоимость семи игроков «Милана» выросла с 37 миллионов до 200

В «Милане» происходит смена руководства. Клуб в ближайшее время полностью перейдет под управление китайских инвесторов. Команду должен покинуть и генеральный директор Адриано Галлиани.

При его управлении «Милан» потратил на привлечение в клуб Алессио Романьоли, М'Байе Ньянга, Джакомо Бонавентуры, Сусо, Джанлуиджи Доннаруммы, Давиде Калабрии и Маттиа Де Шильо около 34 миллиона евро. Теперь суммарная стоимость этих футболистов составляет 200 миллионов.