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    Стоимость семи игроков «Милана» выросла с 37 миллионов до 200

    В «Милане» происходит смена руководства. Клуб в ближайшее время полностью перейдет под управление китайских инвесторов. Команду должен покинуть и генеральный директор Адриано Галлиани.

    При его управлении «Милан» потратил на привлечение в клуб Алессио Романьоли, М'Байе Ньянга, Джакомо Бонавентуры, Сусо, Джанлуиджи Доннаруммы, Давиде Калабрии и Маттиа Де Шильо около 34 миллиона евро. Теперь суммарная стоимость этих футболистов составляет 200 миллионов.

    Источник: Calciomercato

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    02.11.2016 16:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18

      Moonlight21 2 ноября 2016, 20:17

      Ну как бы Де Шильо, Калабрия и Доннарумма воспитаники, бесплатно считай

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > Moonlight21 3 ноября 2016, 00:09

      Ну в местной столовке то они на шару питались значит в них бабосики вкладывался, вот отбили инвестиции

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      Рейтинг: +20

      Mifan021 2 ноября 2016, 18:06

      Один Доннарума сотку стоит по ходу

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