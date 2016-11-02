Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Тер Штеген: «В эпизоде с голом Де Брюйне нарушения вообще не было»

    Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген детально рассказал о втором мяче «Манчестер Сити» в его ворота, который был забит в матче группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, что хавбек «горожан» Кевин Де Брюйне поразил владения немецкого вратаря прямым ударом со штрафного.

    «Считаю, что в этом эпизоде вообще не было нарушения правил. А Де Брюйне с этой позиции мог направить мяч не только в левый от меня угол. Передо мной было много игроков, и я мне следовало немного сдвинуться со своего места, чтобы видеть мяч. Это и сыграло со мной злую шутку», – сказал немец.

    Напомним, что встреча завершилась победой «горожан» со счетом 3:1.

    Источник: Mundodeportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.11.2016 08:29
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: -92

      Raxor 2 ноября 2016, 20:27

      "и я мне следовало нагнуться" круто))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 2 ноября 2016, 20:17

      Что за народ пошел?! Вспомните первую игру! Как он вытаскивал мячи!!! Я знал что мы можем проиграть, потому что пол основного состава травмированы!!! Поэтому не надо тявкать, проиграли и все на этом. А Тер Штеген еще себя покажет!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 2 ноября 2016, 20:08

      да сити барсу не хотел уступит чо тут сказать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -130

      калач 2 ноября 2016, 13:36

      Дыр Штеген бомж проиграли из-за него

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 2 ноября 2016, 11:51

      Мог бы вытащить

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +586

      lNeTl > С-Пб on-line 2 ноября 2016, 14:27

      Если бы не прыгал

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11