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    Раньери: «Муса готов к матчу против «Копенгагена»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери поделился ожиданиями накануне матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Копенгагена».

    «Слимани не готов играть, и я рисковать им не хочу. Муса готов. Мы знаем, что «Копенгаген» – хорошая команда, которая проиграла только нам.

    Со стартовым составом я определюсь завтра. Мы можем вписать в историю «Лестера» новую главу. Может, это случится не завтра. Нам важно быть сконцентрированными.

    На Хэллоуин я купил пять упаковок шоколада и сел смотреть телевизор. Когда в дверь позвонили, я подпер ее стулом – все прошло хорошо», – сказал Раньери.

    Источник: Twitter

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    01.11.2016 23:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 2 ноября 2016, 00:55

      Муся, бейся, доказывай, борись.. симпатизирую
      Расти!!! У тебя есть потенциал!!! болеем за тебя!!!

      -1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > DEFENDER114 2 ноября 2016, 10:13

      ИГО-ГООООООООООООО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      -1
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