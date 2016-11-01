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    ФИФА рассматривает запрос РФС относительно Фернандеса

    ФИФА получила запрос от РФС по поводу правомерности участия защитника ЦСКА Марио Фернандеса в матчах сборной России.

    «Мы можем подтвердить, что Российский футбольный союз обратился в ФИФА с запросом о правомерности футболиста Марио Фигeйры Фернандеса принимать участие в матчах своей сборной. В настоящее время вопрос находится на рассмотрении. Поэтому, как обычно в таких случаях, на данный момент мы не можем предоставить дополнительных комментариев на эту тему, в том числе – говорить о сроках рассмотрения вопроса», – сказано в сообщении ФИФА.

    Напомним, минувшим летом Фернандес стал гражданином России. Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов привлек его к тренировкам перед товарищескими матчами против сборных Катара и Румынии.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.11.2016 19:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 1 ноября 2016, 19:56

      Так он по русски не говорит даже...

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