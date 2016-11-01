Мини-футбол. «Тюмень» разгромила «Сибиряк», «Норильский Никель» спасся от поражения в матче с «Диной»

В матче 3-го тура Суперлиги лидер чемпионата «Сибиряк» в гостях крупно уступил «Тюмени».

Из других встреч отметим противостояние «Норильского Никеля» и «Дины», в котором московский клуб на последних минутах упустил преимущество в три мяча и заработал лишь очко – 4:4.

Чемпионат России. Суперлига. 3-й тур

КПРФ (Москва) – Ухта – 3:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Паулиньо, 29; 2:0 – Шарипов, 47; 2:1 – Пилипенко, 49 (10м); 3:1 – Паулиньо, 49.

Тюмень – Сибиряк (Новосибирск) – 7:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Сайотти, 15; 1:1 – Исламов, 29; 1:2 – Главатских, 36; 2:2 – Антошкин, 36 (6м); 3:2 – Лобков, 38; 4:2 – Соколов, 39; 5:2 – Милованов, 43; 6:2 – Соколов, 44; 7:2 – Логинов, 47.

Новая Генерация (Сыктывкар) – Синара (Екатеринбург) – 1:6 (1:3)

Голы: 0:1 – Фахрутдинов, 2; 1:1 – Тимощенков, 7 (в свои ворота); 1:2 – Агапов, 22; 1:3 – Демин, 24; 1:4 – Герасимов, 41; 1:5 – Фахрутдинов, 47; 1:7 – Шевчук, 49.

Газпром-ЮГРА (Югорск) – Прогресс (Глазов) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Разуванов, 22; 1:1 – Лысков, 28; 2:1 – Лысков, 49.

Норильский Никель (Норильск) – Дина (Москва) – 4:4 (1:1)

Голы: 0:1 – Чащин, 20 (в свои ворота); 1:1 – Канивец, 21; 1:2 – Разоренов, 38; 1:3 – Эскердинья, 44; 1:4 – Разоренов, 46; 2:4 – Анисимов, 47; 3:4 – Анисимов, 48; 4:4 – Костыгин, 49.