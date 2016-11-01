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    Сборная России отказалась от зимних сборов

    Сборная России отказалась от идеи проведения зимних сборов из-за технических сложностей, сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

    – Есть ли какая-то конкретика по поводу зимних сборов, которые вы хотели провести для футболистов, не выступающих за свои команды в еврокубках?

    – Есть. Ни в декабре, ни в феврале этих сборов не будет. По техническим причинам это у нас не получается. Не хочется ни себя, ни клубы ставить в неудобное положение. Если что-то вдруг изменится, мы вам обязательно сообщим. А так работаем в рамках международных окон ФИФА.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.11.2016 16:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6

      United1488 1 ноября 2016, 17:55

      действительно,зачем?все равно ничто ее не спасет

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