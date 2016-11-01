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    Черчесов: «Мы рады видеть Глушакова и Кокорина в сборной в тех кондициях, в которых они находятся сейчас»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возвращение в состав национальной команды хавбека «Спартака» Дениса Глушакова и нападающего «Зенита» Александра Кокорина. По словам специалиста, их приглашение связано с обретением оптимальных игровых кондиций. Напомним, оба футболиста были вызваны для подготовки к контрольным встречам с Катаром и Румынией (10 и 15 ноября соответственно).

    «Глушаков и Кокорин – долгожданное возвращение? А что вы имеете в виду? Когда-то бывает первый раз. Я постоянно объясняю, что мы все делаем последовательно. Чемпионат Европы в прошлом, любому футболисту надо прийти в себя, набрать форму. В сборной необходимо быть боевой единицей. Последние матчи показывают, что Глушаков и Кокорин в том состоянии, когда мы ради их видеть», – сказал Черчесов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.11.2016 16:09
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