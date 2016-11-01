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    Колосков: «Возвращение Кокорина в сборную – закономерно, он один из сильнейших игроков РФПЛ»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин заслужил вызов в сборную России. По его словам, не стоит вешать на игрока черную метку за участие в вечеринке в одном из ночных клубов Монте-Карло. Напомним, сегодня стало известно, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов пригласил 25-летнего форварда для подготовки к ближайшим товарищеским встречам с Катаром и Румынией.

    «Возвращение Кокорина в сборную России – это закономерное явление. Он один из сильнейших игроков чемпионата России. Своей игрой Александр доказывает, что он классный игрок, который нужен команде. Тренерский штаб принял абсолютно правильное решение. Главным критерием вызова в национальную сборную должна быть стабильная игра на клубном уровне, что и демонстрирует Кокорин.

    Александр заслуживает играть в национальной команде. На него что, надо вешать черную метку за то, что он гулял где-то? На моей памяти было много сильных футболистов и хоккеистов, которые гуляли день и ночь, а играли великолепно», – подчеркнул Колосков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.11.2016 13:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 1 ноября 2016, 16:25

      видел я на ЧЕ какой он лучший...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 1 ноября 2016, 14:58

      Ну насчет одного из сильнейшх в РФПЛ очень спорно...Но среди русских он и правда один из самых талантливых игроков, такой уж скудный увы выбор напов у нас...

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +345

      Totti11 1 ноября 2016, 14:47

      .......Мда-а-а-а-а!!! Просто уровень нашего футбола упал, вот и всё!!!

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