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    Глава департамента судейства РФС: «Введение видеоповторов убьет футбол»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский высказался против введения видеоповторов в чемпионате России. Напомним, ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что со следующего сезона в российской Премьер-лиге могут быть введены видеоповторы.

    «Я не разговаривал с Сергеем Геннадьевичем Прядкиным, не знаю его позицию, поэтому мне сложно дать комментарий по этому поводу. Но я на практику видеоповторов смотрю абсолютно отрицательно. Это убьет футбол. Есть только одна система, которая, на мой взгляд, может быть использована – система определения взятия ворот, а все остальное, простите, испражнения от футбола. Вполне возможно, что система взятия ворот появится в России. Сейчас на Кубке Конфедераций-2017 она будет установлена», – сказал Будогосский.

    Источник: Р-Спорт

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    01.11.2016 11:36
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +6

      Duken 3 ноября 2016, 08:23

      Сделать по 3 попытки на повтор,как в теннисе

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 1 ноября 2016, 19:01

      возьмите пример с волейбола. видеопоторы не убили волейбол, а объективности стало больше. так и здесь. взятие ворот и фол в штрафной - обязательно видеоповторы и причем не судья в поле а независимый сидящий где-нибудь в Останкино эксперт по 12-15 камерам отсматривает и выносит вердикт. У каждой команды по 1 повтору в тайм. в пользу твоей команды повтор- тогда он сохраняется проиграл-извини больше у тебя их нет...и кстати много времени это занимать на будет, так что бояться этого не надо....

      0
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      Рейтинг: +7938

      FanatSerj 1 ноября 2016, 16:14

      Что то видео повторы еще ни один спорт не убило, а только наоборот уменьшилось кучу не нужного батхерта

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 1 ноября 2016, 15:27

      Уже и скорее-бы вводили!

      -1
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 1 ноября 2016, 15:08

      Да вы его уже убили млять!!!Да так убили что в европе делать нашим нечего!!!

      2
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 1 ноября 2016, 13:29

      Особого труда не составит для программистов, вкупе с футбольными специалистами,создать качественную программу,способную заменить судей вообще.Побольше камер вокруг поля и один "свисток" на игру.Прога будет ему давать команды,а он озвучивать.В случае поломки программы,надо будет иметь ещё один комп,на всякий,чтобы сразу включался в работу.

      1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 1 ноября 2016, 13:23

      Не нужно судьям убивать футбол и тогда не нужны видеоповторы.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 ноября 2016, 12:55

      Убьет футбол???? А мне кажется он просто переживает за доходы судей-вот что убьют видеоповторы.

      3
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 1 ноября 2016, 12:18

      То, что мертво, умереть не может.

      2
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 1 ноября 2016, 11:59

      Вводить систему видеоповторов нужно, но когда она уже будет обкатана в других чемпионатах. 21-й век вообще-то от технологий не уйдёшь. Что будет если на ЧМ весь Мир увидит нарушение по повтору, а судья нет?

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