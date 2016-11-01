«Манчестер Сити» на своем поле примет «Барселону»

Сегодня, 1 ноября, «Манчестер Сити» встретится с «Барселоной» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится на стадионе «Этихад Стэдиум».

Напомним, последний матч соперников завершился разгромной победой каталонцев со счетом 4:0. Сине-гранатовые возглавляют группу С, имея три победы в трех матчах. Англичане имеют в своем активе четыре очка и второе место.

Читатели «Бомбардира» имеют возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Также предлагаем альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало – в 22:45 по московскому времени. Не пропустите!