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    «Ростов» сыграет в гостях против «Атлетико»

    Сегодня, 1 ноября, мадридский «Атлетико» примет «Ростов» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится на стадионе «Висенте Кальдерон».

    Напомним, матч в Ростове-на-Дону завершился со счетом 1:0 в пользу испанцев. «Атлетико» возглавляет группу D, имея в своем активе девять очков. На счету ростовчан одно очко и последнее место в турнирной таблице.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало – в 22:45 по московскому времени. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.11.2016 21:31
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +1381

      marslond 1 ноября 2016, 23:23

      Ростов сравнял, молодцы! Ждём победы, удачи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 1 ноября 2016, 22:32

      Ростов победит!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 1 ноября 2016, 19:36

      По-любому, играть надо красиво и спокойно. Терять-та уж особо и нечего!..Уверен, что повзрослевший РСМ будет достоин уважения соперников. Удачи!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 1 ноября 2016, 19:24

      конечно желаю Ростову удачи!!!!
      только она им поможет

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 1 ноября 2016, 17:32

      Удачи!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +62

      sv68 1 ноября 2016, 13:42

      Удачи Ростову и победы!

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 1 ноября 2016, 11:09

      Надежда только на чудо!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 1 ноября 2016, 10:37

      Ростову удачи и везения, что в футболе немаловажно.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +410

      iron_Savior 1 ноября 2016, 10:32

      В футболе всякое бывает, верим в Ростов.Завтра играет 30 млн.,против 280 млн.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +520

      Boozman > Marqello 1 ноября 2016, 12:18

      О, вернулось чудо природы. И искать не надо. Достаточно зайти на любую новость, где фигурирует сельпо. Ну да, могучий Зенит (ЦСКА или Спартак), конечно же, выстоял бы против нынешних Атлетико или Баварии))

      6
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      ...
      Рейтинг: +520

      Boozman > Marqello 1 ноября 2016, 12:19

      Чего вдруг активизировалось то. В школе каникулы что ли? ))

      4
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      ...
      Рейтинг: +767

      товрос > Boozman 1 ноября 2016, 15:23

      в дурдоме каникулы!!!

      6
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 1 ноября 2016, 10:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      0:4

      -10
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      Рейтинг: +2269

      dyema > Тraumtanzеr 1 ноября 2016, 10:22

      Обкурился?)))

      1
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      Рейтинг: +453

      Evgenii1 > Marqello 1 ноября 2016, 12:00

      Чмо rqello ,закрой свою вафельницу.У тебя ни кто не спрашивает!

      4
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > ROSTOV SUPER 2 ноября 2016, 05:53

      что-то как то не очень.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > dyema 2 ноября 2016, 05:53

      Завидуешь?))

      -1
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