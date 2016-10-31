Доннарумма и Куртуа лидируют по «сухим» матчам в Европе

17-летний голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма вместе с вратарем «Челси» Тибо Куртуа лидируют по количеству матчей без пропущенных голов в топ-5 чемпионатах Европы в текущем сезоне. На счету итальянца пять «сухих» матчей в 11 играх Серии А, а Куртуа не пропускал так же в пяти встречах, но из 10 игр.

Голкипер «ПСЖ» Альфонсе Ареола показывает в этом сезоне такие же цифры, но Франция сейчас не входит в топ-5, уступая место Португалии.