Скрипченко: «Не знаю, что случилось, но если ошибка вратаря сломала игру, то надо что-то делать»

Главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко прокомментировал разгромное поражение в рамках 12-го тура РФПЛ от «Терека» (1:4).

«Я бы сказал, что 32 минуты команда выдерживала план на игру, атаковала, не давала «Тереку» ничего создавать. Не знаю, что случилось, но если ошибка вратаря так сломала игру, то надо что-то делать. Будем разбираться. Когда игра проиграна, понимаешь, что матч на Кубок, в котором мы провели 120 минут, и наша короткая скамейка – это все сказалось на результате. Потеря Чантурии и Павленко очень существенны», – сказал наставник в интервью каналу «Наш Футбол».