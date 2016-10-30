Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Бонуччи: «На месте Игуаина я бы отпраздновал гол в ворота «Наполи»

    Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал решение партнера по команде Гонсало Игуаина не праздновать гол, забитый в ворота «Наполи». Напомним, что вчера состоялся матч 11-го тура Серии А, в котором туринцы обыграли неаполитанцев со счетом 2:1.

    «На месте Игуаина я бы отпраздновал взятие ворот. Гонсало – чемпион и великий человек. Если он решил уйти из «Наполи», я уверен, у него были свои причины.

    Что касается моего гола, то я посвятил его своему сыну Маттео и жене. Я с нетерпением ждал тот день, когда забью. Все это было для них», — сказал защитник.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.10.2016 09:40
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +889

      talgatnurzhanov2006 30 октября 2016, 10:55

      если в будущем забьёшь Ювентусу посмотрю как будешь ты радоваться

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24

      ASR77 > talgatnurzhanov2006 30 октября 2016, 18:09

      а с чего ты взял что он вообще уйдет из Юве

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11