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    Спаллетти: «Сейчас «Рома» в довольно хорошей форме»

    Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти дал оценку игре своей команды в текущем сезоне.

    «Иногда у нас проскакивают неожиданные перепады. Сейчас наша команда в довольно хорошей форме. Мы рискуем, делаем это удачно и надеемся добиться серьезных результатов.

    Важно сохранять такую форму на протяжении длительного периода. Надеюсь что, нам удастся избежать затяжных спадов. Мы должны играть так же отчаянно и смело, оставаться голодными до побед. Футболисты понимают, что нужно менять, чтобы добиться этих целей. В матче с «Эмполи» мы должны показать, что готовы побеждать», – заявил он.

    Источник: ФК «Рома»

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    30.10.2016 08:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +63

      Опять не угадал 30 октября 2016, 11:14

      Удачи

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