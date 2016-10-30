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    Аллегри: «Игуаин сделал выбор и не должен чувствовать себя предателем»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями после победы в матче 11-го тура Серии А против «Наполи» (2:1), победный гол в котором забил бывший игрок неаполитанцев Гонсало Игуаин.

    «Это важный результат, но не решающий. Игра была наполнена тяжелой борьбой, интенсивна и сбалансирована.

    Поначалу темп был спокойным, но интенсивность постепенно росла. Голевых моментов было мало, как это обычно и случается в играх лидеров таблицы.

    Игуаин сделал выбор и перешел к нам, он совершенно не должен чувствовать себя предателем. Напротив, он принял смелое решение», – сказал Аллегри.

    Источник: Football Italia

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    30.10.2016 00:45
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