Каррагер: «Для Роналду «Золотой мяч» важнее ЛЧ. Я смеялся, когда он оспаривал гол Мораты»

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что для Криштиану Роналду индивидуальные награды важнее командных побед.

«Есть такое чувство, что он будет больше доволен «Золотым мячом», чем победой в Лиге чемпионов.

Возьмем матч на прошлой неделе против «Атлетика» из Бильбао. Я не мог удержаться от смеха, когда увидел, как он апеллировал к судье насчет того, что победный гол Альваро Мораты – его одноклубника – был забит из офсайда.

Вот в чем разница между Месси и Роналду. Я не скрываю, на чьей я стороне. Только Месси», – сказал Каррагер.