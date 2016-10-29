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    Червиченко: «С чего «Спартак» должен становиться чемпионом? «Зенит» снялся с турнира?»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями после матча 12-го тура РФПЛ между красно-белыми и ЦСКА (3:1).

    «Думал, «армейцы» будут сильнее, чем оказалось на самом деле. «Спартак» выиграл во многом за счет скорости нападающих. Они были быстрее физически и по принятию решений. Смогли на протяжении всего матча держать этот темп, и это разительно отличает «Спартак» Карреры от команды Карпина и Аленичева», – сказал Червиченко.

    Также он прокомментировал работу арбитров.

    «Что касается судейства, споры на этой почве возникают, когда бедная команда играет с богатой, а когда играют две богатые, то и споров нет. Не был назначен пенальти сначала на Вернблуме, потом на Комбарове, и все удовлетворены. Николаев нормально отсудил этот матч. У нас свистят слишком много, и он все равно поддался искушению посвистеть. Например, когда Вернблум выпрыгнул, а Зобнин подсел. Как может игрок, играющий вперед головой, нарушать правила по отношению к тому, кто стоит на ногах? У нас судьи имеют низкую квалификацию и любое падение на всякий случай квалифицируют как нарушение, и многие это используют».

    Кроме того, Червиченко поделился мнением о турнирных перспективах «Спартака».

    «С чего «Спартак» должен становиться чемпионом? «Зенит» снялся с турнира, собрал вещи и пожелал «Спартаку» удачи? Такое чувство, что все зависит от красно-белых, а остальные уже на сборы поехали готовиться к следующему сезону. «Спартак» лидирует только благодаря количеству побед. С трудом могу представить, что должно произойти, чтобы завтра петербуржцы не обыграли «Томь». Все забывают и про «Краснодар», который справляется даже без своего лидера и может выбить ЦСКА из зоны еврокубков».

    Источник: Чемпионат.ком

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    29.10.2016 21:45
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 30 октября 2016, 09:39

      стоит Спартаку выиграть все орут чемпионы но ведь еще так много матчей я понимаю если бы оставалось пять туров тогда можно о чем то говорить но ведь еще и половины не прошло а весной все может повернуться в обратную сторону будет целых два с половиной месяца перерыв и будет еще одно дерби

      5
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      Рейтинг: +7881

      BarStep 30 октября 2016, 09:19

      Красавчик, все больше его уважаю!

      2
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 30 октября 2016, 09:14

      червяк как обиженная брошенка,всё ноет и скулит

      -1
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      Рейтинг: +415

      radga 30 октября 2016, 06:24

      Каждый комент этого козла(червиченко) - рассматриваю как провокацию для болельщиков Спартака. Бомбардир специально травит нас этим козлом.

      1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 29 октября 2016, 23:31

      Короче, провокаторы, хорош брать интервью у этого червя бл!!!!

      2
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      Рейтинг: +11375

      alp 29 октября 2016, 23:00

      может кб и не любят червиченко но он единственный из них назывет вещи своими именами

      6
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      Рейтинг: +401

      Боцман52 > alp 30 октября 2016, 01:34

      А за что его любить? За развал команды?

      1
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      Рейтинг: +862

      Jack24 > alp 30 октября 2016, 09:23

      Он не из нас, гнида он

      -1
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      Рейтинг: +454

      Filllllll 29 октября 2016, 23:00

      Мне кажется, чтоб не говорил данный товарищ, результат будет один. К примеру можно написать просто: червиченко сказал... и сразу срач, половина из тех кто ненавидит Спартак с ним согласится, а Мы скажем, что он омно. Зачем брать интервью у него, если он одно и тоже говорит и в одном стиле. Какую нибудь одну фразу можно раз в неделю публиковать и тоже самое будет

      4
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      Рейтинг: +206

      Спартачище 29 октября 2016, 22:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ЧЕРВЬ БУДЕТ ОПИЧАЛЕН В ЭТОМ СЕЗОНЕ))

      -4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 29 октября 2016, 22:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ты превратился в зенитовское быдло-фу.

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +555

      Baggio1986 29 октября 2016, 22:15

      Какой же он конченный!!!

      -2
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