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    Куман готов подписать Руни

    Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман заявил, что хотел бы видеть Уэйна Руни в своей команде.

    «Я думаю, что это отличный игрок, карьера которого еще не кончена. Я не знаю его ситуации в клубе и должен уважать все стороны. Это не мои проблемы.

    Но если у нас будет возможность пригласить Руни в «Эвертон», я буду этому рад», – сказал Куман.

    Напомним, Руни выступал за «Эвертон» в 2002–2004 годах, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что футболист может покинуть манкунианцев в зимнее трансферное окно.

    Источник: The Sun

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    28.10.2016 22:10
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