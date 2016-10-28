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    Червиченко: «Мне кажется, что на судьбу матча «Спартака» и ЦСКА как-то повлияет арбитр»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями накануне матча 12-го тура РФПЛ между красно-белыми и ЦСКА.

    «Обидно, что обе команды подходят к самому яркому матчу чемпионата в ослабленных составах.

    Неизвестно, сможет ли сыграть Квинси Промес. Если голландец выйдет на поле, то красно-белые победят. Если нет – будет ничья.

    Мне кажется, что на судьбу матча как-то повлияет арбитр. В чью пользу? Алексей Николаев – опытный арбитр. Поэтому, думаю, в ту, чьи аргументы окажутся весомее

    Не сказал бы, что «Спартак» – явный фаворит матча. Последние две победы? В матче с «Ростовом» Безбородов украл у ростовчан ничью. Игра с «Уралом» получилась заунывная, впрочем, как и весь прошлый тур. В целом скамейка у «Спартака» длиннее. Но это еще со времен Валерия Газзаева повелось, что обойма команды составляет 17–18 игроков. А сейчас, когда футболисты ЦСКА начинают выбывать не только по спортивным причинам, скамейка сокращается до минимума.

    Средняя и атакующая линии «Спартака» разнообразнее армейской. Но в обороне, как обычно, не все гладко. Может, Артем Ребров так нацелует штанги, что ЦСКА не забьет», – сказал Червиченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    28.10.2016 22:00
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +87

      zabor4ik 29 октября 2016, 15:38

      Опять двадцать пять? Ну что ж ты будешь делать с этим админ ресурсом....может попробовать без арбитров сыграть?

      0
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      Рейтинг: +12

      roys 29 октября 2016, 13:21

      ныть перед матчем - стиль пищевика

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 29 октября 2016, 07:20

      Жаба его душит,что Спартак так при нем не играл.

      0
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 29 октября 2016, 04:11

      мне кажется что уже надо завязывать брать вью у червяка,после его заявлений о приказах ему Путина,ему надо как минимум на консультацию к психиатору

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Каратель 29 октября 2016, 07:12

      Червяк та еще падаль, но в том заявлении был очевидный сарказм, читай полностью вью.

      1
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      Рейтинг: +1191

      ttter 29 октября 2016, 01:36

      Сеанс спиритизма объявляется открытым)))

      -2
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      Рейтинг: +180

      Doktor Dik 29 октября 2016, 00:19

      Мне кажется, что на судьбу матча как-то повлияет арбитр. - типичное спартаковское нытье уже начинается

      2
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > Doktor Dik 29 октября 2016, 00:52

      Не, он как раз говорит, что Спартак перебьет ставку Гинера. Но мы-то с тобой уж точно знаем, что Спартак таким не занимается. Но будем честны до конца - и Гинер на мели, так что ждет четный бой. Я понимаю, как непривычно для вас, но придется привыкать.

      4
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      Рейтинг: -25

      Патриот_Руси 29 октября 2016, 00:02

      гинер уже несет бабки

      2
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      Рейтинг: +11375

      alp 28 октября 2016, 23:54

      и он не ошибаецца!! )) мясные за неделю до дерби начали стонать на судейский заговор - либо судьи побоятся вони краснобледных начнут им подсуживать, либо в противном случае - судья сломал игру ))) мясные кретины типа шерко пошли еще дальше - если спам не станет чемпом в этом году значит был судейский заговор ))) мясо, такое мясо )))

      -1
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      Рейтинг: -25

      Патриот_Руси > alp 29 октября 2016, 00:04

      Вот логика))) Россиию притесняют к примеру и мы говорим это. А нам что вы ноете. То же самое и со Спартаком. Вам то не видно, так как вам всегда подсуживают. Уйдет власть и не будет больше зенита

      -1
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      Рейтинг: +11375

      alp > Патриот_Руси 29 октября 2016, 00:50

      причем тут Зенит? о нем тут нет речи. ты поясни мне, почему ваши бывшие спратаковские и этот местный сайт тиражирует бредни о судейском заговоре против спартака? заметь - кони ни слова о судьях. чо так?

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > alp 29 октября 2016, 07:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хорош пиарить свой бомжатник на наших ветках-ну не интересен он никому.Скучная команда с большим админоресурсом.

      -4
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      Рейтинг: +11375

      alp > Диктор 29 октября 2016, 12:19

      на ваших ветках - это на каких? ))))))))

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 28 октября 2016, 23:36

      - "Мне кажется, что на судьбу матча как-то повлияет арбитр".
      А что, есть данные по этому поводу?

      3
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      Рейтинг: +11375

      alp > +50/-50 28 октября 2016, 23:55

      Есть. спроси у рейнголда, кавазашвили и еще какого то бывшего кб кретина ))

      2
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > +50/-50 29 октября 2016, 00:46

      И данные и поводы будут найдены после просера спартачей.

      2
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      Рейтинг: +11375

      alp > Par Mezan 29 октября 2016, 12:20

      золотые и прозорливые слова!

      0
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      Рейтинг: +87

      zabor4ik > +50/-50 29 октября 2016, 15:40

      У букмекеров надо спросить..

      0
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      Рейтинг: +3243

      Опорник84 28 октября 2016, 22:17

      Интересно, ему кажется или он уже в курсе в чью калитку будет свистеть судья! Как хочется увидеть честный матч, без подводных течений!

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > Опорник84 29 октября 2016, 00:49

      Такой матч можно увидеть только на школьной спортплощадке, после уроков для 5-го класса...

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