Примера. Хет-трик Роналду помог «Реалу» разгромить «Алавес»

В матче 10-го тура Примеры «Реал» в гостях одержал разгромную победу над «Алавесом» со счетом 4:1. Хет-трик в составе мадридского клуба оформил нападающий Криштиану Роналду. Отметим, что португалец также не сумел реализовать один удар с пенальти.

Таким образом, «сливочные» набрали в чемпионате Испании 24 очка и упрочили лидерство в турнирной таблице.

Чемпионат Испании. Примера. 10-й тур

Алавес – Реал – 1:4 (1:2)

Голы: 1:0 – Дейверсон, 7; 1:1 – Роналду, 17 (с пенальти); 1:2 – Роналду, 33; 1:3 – Мората, 84; 1:4 – Роналду, 88.

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