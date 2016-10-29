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Хосе Мария Санчес Мартинес
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Алавес - Реал

29.10.2016, Суббота, 17:15 мск Витория-Гастейс, стадион Мендисорроса Испания. Примера, 10 тур Алавес - Реал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 29 6 3 106:41 +65 93
2. Барселона 38 28 6 4 116:37 +79 90
3. Атлетико М 38 23 9 6 70:27 +43 78
4. Севилья 38 21 9 8 69:49 +20 72
5. Вильярреал 38 19 10 9 56:33 +23 67
6. Реал Сосьедад 38 19 7 12 59:53 +6 64
7. Атлетик Б 38 19 6 13 53:43 +10 63
8. Эспаньол 38 15 11 12 49:50 -1 56
9. Алавес 38 14 13 11 41:43 -2 55
10. Эйбар 38 15 9 14 56:51 +5 54
11. Малага 38 12 10 16 49:55 -6 46
12. Валенсия 38 13 7 18 56:65 -9 46
13. Сельта 38 13 6 19 53:69 -16 45
14. Лас-Пальмас 38 10 9 19 53:74 -21 39
15. Бетис 38 10 9 19 41:64 -23 39
16. Депортиво 38 8 12 18 43:61 -18 36
17. Леганес 38 8 11 19 36:55 -19 35
18. Спортинг Х 38 7 10 21 42:72 -30 31
19. Осасуна 38 4 10 24 40:94 -54 22
20. Гранада 38 4 8 26 30:82 -52 20
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 29 октября 2016, 19:25

    Роналду - молодец - три гола!

    0
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    Рейтинг: -130

    калач 29 октября 2016, 18:02

    возвращение Пеналду

    -2
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 29 октября 2016, 17:36

    Реал должен взять свои три очка!

    0
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    Рейтинг: +21

    sarra > Almazovich 29 октября 2016, 18:16

    так кто ж им даст

    -1
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