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    Мэр Неаполя: «Игуаину придется ходить по нашему городу с металлодетектором и охраной»

    Мэр Неаполя Луиджи Де Магистрис считает, что нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин может столкнуться с агрессией фанатов «Наполи», из которого он перешел в туринский клуб.

    «У фанатов были потрясающие отношения с ним. Он разорвал эту связь и потерял любовь, когда перешел в «Ювентус». Не думаю, что Игуаин сможет пройти по Неаполю так же спокойно, как любой из нас. Пипита не получит хорошего приема.

    Премьер-министру Маттео Ренци приходится использовать металлодетектор и ходить в окружении 1000 человек. В таком же положении и Игуаин. Вообще, им бы следовало появиться вместе, чтобы мы могли оптимизировать работу полиции», – сказал Де Магистрис.

    Источник: Football Italia

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    28.10.2016 21:00
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -6

      ХересБелорус 29 октября 2016, 10:37

      Местный Жириновский?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      Gothic_Spirit 28 октября 2016, 21:41

      Господи...и это говорит лицо города...
      клоуны

      6
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