Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гризманн призван заменить Ибрагимовича в «ПСЖ»

    Руководство «ПСЖ» рассматривает возможность приобретения форварда сборной Франции Антуана Гризманна, который выступает за мадридский «Атлетико». Он будет призван заменить Златана Ибрагимовича.

    Стоит отметить, что в контракте футболиста прописаны отступные в размере 100 миллионов евро. Также претендуют на 25-летнего француза «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

    В текущем сезоне в восьми матчах Примеры на счету нападающего шесть голов и две результативные передачи.

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.10.2016 08:05
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 28 октября 2016, 10:57

      В Челси. Понятно что Эмери по работе в Севилье его хорошо знает и может поэтому его туда сватают, но для развития и роста лучше в Челси. А лучше вообще пока не переходить, а цену набить, так как Атлетико стабильно один из лидеров Ла Лиги сейчас, а шансы на новое чемпионство при наличии Гризманна довольно высоки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +231

      ВoВ 28 октября 2016, 10:19

      Кто не интересуется этим футболистом, и все же давайте до лета подождем, я очень сомневаюсь что зимой он куба нибудь согласится перейти, и клуб не отпустит...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 28 октября 2016, 09:32

      Только не Челси, да и Манчестре с Моуриньо не для Антуана сейчас

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      Partizanmett 28 октября 2016, 09:19

      посмотрим что из этого получится, но без Ибры ПСЖ точно сдулся

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +156

      Adekvat07 28 октября 2016, 09:13

      ростом и комплекцией точно похож

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      King power 28 октября 2016, 09:00

      Антуанн лучший чем Роналду

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11