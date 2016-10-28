Гризманн призван заменить Ибрагимовича в «ПСЖ»

В Челси. Понятно что Эмери по работе в Севилье его хорошо знает и может поэтому его туда сватают, но для развития и роста лучше в Челси. А лучше вообще пока не переходить, а цену набить, так как Атлетико стабильно один из лидеров Ла Лиги сейчас, а шансы на новое чемпионство при наличии Гризманна довольно высоки.
Руководство «ПСЖ» рассматривает возможность приобретения форварда сборной Франции Антуана Гризманна, который выступает за мадридский «Атлетико». Он будет призван заменить Златана Ибрагимовича.
Стоит отметить, что в контракте футболиста прописаны отступные в размере 100 миллионов евро. Также претендуют на 25-летнего француза «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
В текущем сезоне в восьми матчах Примеры на счету нападающего шесть голов и две результативные передачи.