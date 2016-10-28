Гризманн призван заменить Ибрагимовича в «ПСЖ»

Руководство «ПСЖ» рассматривает возможность приобретения форварда сборной Франции Антуана Гризманна, который выступает за мадридский «Атлетико». Он будет призван заменить Златана Ибрагимовича.

Стоит отметить, что в контракте футболиста прописаны отступные в размере 100 миллионов евро. Также претендуют на 25-летнего француза «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне в восьми матчах Примеры на счету нападающего шесть голов и две результативные передачи.