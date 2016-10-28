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    Абрамов: «Миранчук? «Локомотив» отпустит любого своего игрока в угоду «Зениту»

    Футбольный агент Владимир Абрамов высказал мнение о переговорах полузащитника Алексея Миранчука с «Локомотивом» о новом контракте.

    «Конечно, Миранчука нужно сохранить для клуба. Я не знаю, какие финансовые условия он требует и кто от него в «Локомотиве» хочет избавиться – это очень деликатный вопрос. Однозначно футболиста нужно оставлять. Другое дело, за сколько и есть ли эти деньги. Как игрок сборной, он наверняка требует повышения зарплаты.

    Разве у Миранчука есть серьезное предложение от европейского клуба? Пусть растет. Только я не помню, чтобы кто-то из наших футболистов понравился за такие деньги. Не забывайте, что мы так лопухнулись на чемпионате Европы и показали настолько слабый футбол, что я очень сомневаюсь, что кому-то разумному понадобится российский игрок. Вот попробуйте продать сейчас Кокорина. Да кому он нужен!

    С моей точки зрения, если Миранчуку предлагает контракт тот же «Зенит», принимая, кто генеральный директор в «Локомотиве», никаких проблем – «Локомотив» сейчас продаст любого своего футболиста в угоду «Зениту». Тем более, если за него предлагают приличные деньги.

    Вообще «Локомотив» в своих финансовых потоках сейчас сливается с «Зенитом». Там сейчас очень много общего. При этом наверху в обоих клубах сидят умные люди, и если они посчитают, что Миранчук лучше раскроется в «Зените», он туда перейдет», – сказал Абрамов.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    28.10.2016 01:55
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +11375

      alp 28 октября 2016, 10:56

      все нагнетают и нагнетают обстановку вокруг Зенита недруги ))) ну ничего, негодяи, Зенит вам ответит отличной игрой и набранными очками ;-)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > alp 28 октября 2016, 15:58

      Ты не прав. Обстановку нагнетают вокруг Миранчука агенты, чтобы повысить его статус и стоимость.

      1
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 28 октября 2016, 09:45

      Маразматический бред)))

      2
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      Рейтинг: +2269

      dyema 28 октября 2016, 09:29

      Бред какой-то несёт. Причём "угода", здесь правят деньги, ну и немножко рационализма.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 28 октября 2016, 09:20

      Что значит Локомотив сейчас продаст любого своего футболиста в угоду
      Зениту?

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 28 октября 2016, 09:17

      Миранчуки оба нужны локомотиву.

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 28 октября 2016, 09:11

      Если только под руководство Влада Радимова в Зенит-2

      -1
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      Рейтинг: +319

      семенчик 28 октября 2016, 08:08

      Слишком много про него говорят

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5926

      Павелий 28 октября 2016, 03:46

      Ого, да уже 2-й фарм-клуб Зенита в РФПЛ: сначала Оренбург, затем Локомотив.

      -1
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