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    Василий Березуцкий: «На встрече с фанатами нам было о чем поговорить»

    Защитник ЦСКА Василий Березуцкий рассказал об итогах встречи с болельщиками команды на базе в Ватутинках.

    — Обсудили все претензии: как к команде со стороны фанатов, так и наоборот. Нам действительно было о чем поговорить. Поэтому правильно, что такая встреча состоялась.

    — То есть оскорбительных баннеров в адрес Слуцкого на дерби мы не увидим?

    — Вот этот конкретный момент мы не обсуждали. Но мне показалось, что все друг друга отлично поняли. Мы — ЦСКА, мы все одна семья, столько пережили вместе... Перед дерби со «Спартаком» нам всем необходимо сплотиться, и это главный итог встречи с фанатами.

    Источник: Life

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    28.10.2016 01:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +63

      RBW_ 28 октября 2016, 06:26

      !!!!!!!!!!!!

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      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +390

      fantom23 28 октября 2016, 01:11

      Ну посмотрим-посмотрим....

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