Агент: «Джано счастлив в «Спартаке»

Футбольный агент Тимур Лепсая, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Джано, прокомментировал информацию о продлении контракта грузинского хавбека с красно-белыми.

«Действительно, сегодня переподписали контракт до конца мая 2021 года. Хотим поблагодарить тренерский штаб, руководство клуба, всех болельщиков. Джано счастлив в «Спартаке»!

Насколько сложно шли переговоры? Обе стороны хотели продолжения сотрудничества. Поэтому переговоры прошли легко. Джано — воспитанник клуба, а деньги никогда не стояли на первом месте», — сказал Лепсая.