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    Манчини: «Балотелли – остолоп»

    Бывший главный тренер «Интера» Роберто Манчини поделился мнением о Марио Балотелли.

    «Балотелли – остолоп (смеется). Он ровесник моего сына, и я дал ему возможность дебютировать в Серии А, когда он был еще очень молод.

    Это необычайная личность, очень хороший человек, он все еще молод. Как и все молодые люди, он иногда совершает глупые поступки. Он впустую растратил несколько лет. Надеюсь, что в «Ницце» он сможет улучшить свою игру и вернуться в национальную команду», – сказал Манчини.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    26.10.2016 22:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 27 октября 2016, 06:29

      Теперь обязательно вернётся

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    • ...
      Рейтинг: +8

      Маловероятно 26 октября 2016, 23:59

      Хотелось бы посмотрел оригинал интервью. Интересно, какое это слово они перевели как остолоп.

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