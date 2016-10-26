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    Федерация футбола Испании осудила поведение игроков «Барселоны» в матче с «Валенсией»

    Федерация футбола Испании раскритиковала футболистов «Барселоны» за их поведение в матче Примеры против «Валенсии» (3:2). Напомним, когда каталонцы праздновали победный гол, один из болельщиков соперника бросил в них бутылкой.

    «Поведение отдельных игроков «Барселоны» дискредитирует их и делает объектом шуток. Некоторые футболисты проявили излишнюю реакцию, симулируя повреждение после попадания бутылки.

    Подобное поведение, жесты и выкрики в адрес болельщиков не должны остаться незамеченными и должны быть осуждены», – сказано в заявлении Федерации футбола Испании.

    Источник: Sport.es

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    26.10.2016 19:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +121

      rashidinho 26 октября 2016, 23:08

      суарес днища..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 26 октября 2016, 20:56

      а что ёще ждать от команды пидарасов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 26 октября 2016, 20:27

      сами нарывались болельщики! вот на Камп Ноу не один болельщик так себя не ведет!!!

      0
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